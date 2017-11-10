Мордовская "Торама" выступит на фестивале в Омске

Завтра, 11 ноября, в Омске пройдет VIII Межрегиональный фестиваль финно-угорской культуры "Финноугория Сибирская - 2017. Новый взгляд".

На фестивале выступят лучшие вокальные, инструментальные и хореографические коллективы, ансамбли, солисты из регионов Российской Федерации и зарубежья. Мордовию на фестивале представит фольклорный ансамбль "Торама", обладатель золотой медали и главной премии Всероссийского конкурса народной музыки "Голоса России".

Гости и публика смогут принять участие в национальных играх финно-угорских народов, в мастер-классе по изготовлению куклы-оберега, а также получить консультацию по скандинавской ходьбе.

Мероприятие состоится в Муниципальном центре народного творчества Омской области. Организатором мероприятия являются Региональная общественная организация "Омский областной финно-угорский культурный центр".

Источник: "Известия Мордовии".