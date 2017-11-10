Борцы из Мордовии поборются в Москве за Кубок Алроса

Мордовские борцы примут участие в Кубке европейских наций - Кубок Алроса, который пройдет 11-12 ноября в Москве.

В греко-римской борьбе за победу будут бороться сборные РФ, Венгрии, Грузии и Белоруссии. В состав российской команды вошли: А. Сурков (до 66 килограмм), П. Салеев (до 66 килограмм), Е. Салеев (до 85 килограмм) и Д. Петайкин (до 75 килограмм).

По словам главного тренера сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили, для них Кубок Алроса традиционно является подготовительным стартом к новейшему сезону. Хочется побыстрее уже опробовать новейшие правила, однако и по старому регламенту побороться с основными соперниками будет весьма полезно. Само собой, задача одна - выиграть Кубок Алроса.

Источник: "Известия Мордовии".