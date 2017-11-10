Мордовский гастрономический маршрут "Национальная кухня" - 3-й на Всероссийском конкурсе

Подведены итоги Всероссийского конкурса "Маршрут года - 2017", который прошел в Казани. Среди участников выделился экскурсионный тур "Национальная кухня", реализуемый на территории Мордовского государственного заповедника.

Всего на премию "Маршрут года – 2017" претендовало 446 проектов из 67 регионов страны. В общенациональном финале был отобран 121 проект из 36 регионов. В финале от Мордовии боролись два маршрута - эколого-этнографический "Заповедная Мордовия" и гастрономический "Национальная кухня". Именно второй маршрут и занял третье место в "гастрономической" номинации.

Отметим, что тур "Национальная кухня" позволяет познакомиться с богатством первозданной природы на территории Темниковского района и продегустировать блюда и напитки разных народов.

Источник: "Известия Мордовии".