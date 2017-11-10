В Мордовии разбазаривавшая земли экс-чиновница заплатит более 18 млн рублей

Ковылкинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с экс-главы Примокшанского сельского поселения свыше 18 миллионов рублей ущерба, причиненного правонарушениями.

Напомним, что прежде женщину признали виновной в 5 эпизодах жульничества и 5 эпизодах служебного подлога. Собственными действиями она причинила имущественный вред Ковылкинскому району на общую сумму 18 миллионов 710 тысяч рублей. Чиновницу приговорили к 3 годам условно. Однако подобное решение не удовлетворило сторону обвинения, и прокурор района направил в Ковылкинский суд исковое заявление о взыскании с нее полной суммы причиненного ущерба.

Суд целиком удовлетворил требования прокуратуры. Уже после вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Источник: "Известия Мордовии".