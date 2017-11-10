Смертельное ДТП в Ардатовском районе устроил 81-летний пенсионер - подробности

В Мордовии установили личность водителя, который устроил смертельное ДТП в Ардатовском районе. Напомним, там скончался 31-летний мужчина, которого сбил "Форд-Фокус".

Как стало известно, 8 ноября, около 9 часов вечера 81-летний водитель из поселка Тургенево, управляя иномаркой, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший от полученных травм умер прямо на месте ЧП. Тело жертвы было найдено лишь утром.

Сотрудникам ГИБДД удалось установить, что виновник аварии передвигался на "Форд-Фокусе" черного цвета. Поскольку таких машин в районе оказалось лишь 2, правоохранители без особого труда вычислили виновника. 81-летний пенсионер свою причастность к ДТП отрицать не стал.

По предварительным данным, дедушка не заметил пешехода в темноте.

Источник: "Известия Мордовии".