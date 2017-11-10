В Мордовии назвали лидеров Российского движения школьников

Юные активисты Мордовии с большим удовольствием приняли участие в республиканском слете Российского движения школьников. Ребята состязались в ораторском мастерстве, декламируя речь на тему "Для меня символом России является…", прошли этап на эрудицию, выполнили творческое задание по картине Ильи Глазунова "Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию". Кроме того, активистам пришлось подготовить командный проект по развитию туристского потенциала Мордовии.

В итоге гордое звание "Лидер РДШ" присуждено трем учащимся. Первое место завоевала ученица лицея №7 Саранска Анна Асташкина, второй стала ученица Торбеевской школы №3 Елена Маскайкина, а замкнул тройку лучших Петр Морозов (лицей №7).

Источник: "Известия Мордовии".