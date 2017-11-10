В Саранске ищут пропавшего в конце октября хромого мужчину

Полиция ведет поиски 57-летнего уроженца Саранска Николаева Геннадия Николаевича. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, мужчина ушел из дома 28 октября в 6 часов утра и до настоящего времени о его судьбе ничего неизвестно.

На вид мужчине 60 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые, носит усы. Особые приметы: хромает на левую ногу.

Был одет в болоньевую куртку, камуфлированную, черные брюки. На голове черная вязаная шапка, на ногах черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении гражданина Николаева, просят сообщить по тел: 8 (8342) 29-77-44, 76-08-80.

Источник: 13.мвд.рф