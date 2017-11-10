"Незабываемые голоса" Дмитрия Еремеева и Раисы Беспаловой прозвучат в Саранске 15 ноября

В Мордовском музыкальном театре им. Яушева пройдет вечер "Незабываемые голоса". Мероприятие, намеченное на 15 ноября, будет посвящено памяти народных артистов России и Мордовии Дмитрия Еремеева и Раисы Беспаловой.

В жизни Дмитрий Иванович и Раиса Макаровна были счастливой супружеской парой. Что касается сцены, то они нередко выступали в дуэте в оперных постановках. Кроме того, оба в разные годы преподавали искусство вокала в Саранском музыкальном училище и воспитали немало талантливых учеников.

Во время вечера "Незабываемые голоса" прозвучат архивные записи выступлений Еремеева и Беспаловой. Кроме того, личными впечатлениями о них поделятся те люди, которым довелось общаться с артистами.

Источник: "Известия Мордовии".