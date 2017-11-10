Справочник для осужденных выпустили в Мордовии

В Мордовии выпустили достаточно необычный справочник, аналогов которому найти тяжело. Новинка предназначена для осужденных или освобождающихся из исправительных учреждений.

"Брошюра издана на средства гранта движения "Гражданское достоинство". Она издана в помощь гражданам, отбывающим наказание или готовящимся к освобождению из мест заключения, испытывающим затруднения или оказавшимся в социально-бытовой ситуации", - сообщил председатель Мордовского республиканского правозащитного центра Василий Гуслянников.

Справочник повествует о том, как правильно должны вести себя осужденные, об условиях их содержания в ИК, а также о возможности обращения в Европейский суд по правам человека. Распространяться справочник будет бесплатно.

Источник: "Известия Мордовии".