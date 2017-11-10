В Мордовии объявили конкурс для инноваторов

В Мордовии объявлен конкурс научных работ и инновационных идей. Заявки можно подать по двум направлениям: результаты законченных научных исследований и инновационные идеи, имеющие значение для развития высоких технологий в РМ.

Победителям конкурса будут присуждены премии в размере от 10 до 80 тысяч рублей. Также они получат право на бесплатное участие в консалтинговых семинарах и тренингах, организованных Технопарком Мордовии.

Срок подачи заявки - до 5 декабря 2017 года. Организаторы призывают всех инноваторов республики не упустить свой шанс.

Источник: "Известия Мордовии".