В Мордовии за 10 месяцев 2017 года трудоустроились 16 тысяч человек

За период с января по ноябрь 2017 года более 16 тысяч жителей Мордовии обрели работу благодаря службе занятости. Основное количество трудоустроилось на места, связанные с рабочими профессиями.

Помимо этого людям, ищущим работу и стоящим на учете в центрах занятости, предлагалось временное трудоустройство. За 10 месяцев года в оплачиваемых общественных работах поучаствовало больше 2000 жителей республики.

Специалисты республиканской службы занятости поведали, что при необходимости граждане могут бесплатно пройти переобучение или получить дополнительную специальность. За 10 месяцев таковых граждан в РМ набралось 834, а также 373 женщины, которые находятся в декретном отпуске по уходу за маленьким ребенком.

Найти нужную работу людям помогают и специализированные ярмарки вакансий.

Источник: "Известия Мордовии".