Икона с частицей мощей Николая Чудотворца прибыла в Мордовию

В кафедральном соборе Воскресения Христова в Краснослободске встретили частицу мощей святителя Николая Чудотворца. Святыня была передана в руки преосвященнейшего владыки Климента. После этого торжественное шествие проследовало в стены собора, где прошло всенощное бдение. Поклониться святыне все желающие смогут до 18 ноября.

Чудотворная икона Николая Чудотворца является одним из наиболее чтимых православных образов Святых. Божественному изображению обращаются в молитве при различных жизненных ситуациях. Как утверждает большинство людей, при искреннем прошении верующих он быстро откликается и приходит на помощь нуждающимся.

Источник: "Известия Мордовии".