Крупный пожар в Саранске - ночью загорелась сауна "Надежда"

В ночь на 10 ноября в Саранске произошел крупный пожар. Около полуночи клубы едкого дыма были видны из разных частей города.

Как оказалось, на улице Крупской полыхало одно из зданий. По словам очевидцев, горела сауна "Надежда".

По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 22:47. К приезду огнеборцев баня уже полностью полыхала. К счастью, людей внутри не оказалось: несмотря на то, что сауна пользуется большой популярностью, вчера она была закрыта на замок. Сотрудникам МЧС пришлось срезать его с помощью специального инструмента.

Очаг возгорания удалось локализовать, однако горючие материалы, которые использовались для утепления стен сауны, тлели еще долгое время. Причина происшествия устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru