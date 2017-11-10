Принцип применения стратегии Догон для ставок на теннисные матчи

Стратегия Догон, о которой пойдет речь далее, является универсальной, ее можно использовать для онлайн ставок на разные виды спорта. В этой статье мы поговорим о теннисных матчах, при прогнозировании результатов которых, система способна оказать помощь.

Нужно сказать, что принцип использования стратегии Догон является общим для целой плеяды методик размещения пари, отмечают аналитики ресурса stavki-ru.com. В частности, принцип её применения немного схож со стратегией Мартингейл, часто применяемой беттерами в букмекерских конторах. Однако правила их использования, всё же существенно разнятся.

Основная идея Догона состоит в том, что размер новой ставки на теннис зависит от результата предыдущей. В конечном итоге игрок должен не только отыграть проигранные деньги (а без проигрышей стратегия Догон не обходится, как, впрочем, и все остальные методики), но и получить некоторую прибыль.

Уникальная особенность её заключается в том, что беттер может сразу задать выигрыш, который он хочет получить. И до тех пор, пока цель не будет достигнута, по стратегии Догон совершаются новые ставки на теннис.

Рекомендуется использовать исходы с коэффициентами близкими к 2.00. Это облегчает расчеты и оставляет игроку достаточно высокие шансы на успех, ведь можно считать, что вероятность того, что исход реализуется, близка к 50%. И даже если беттер ничего не знает о предстоящем теннисном матче, он все равно будет обладать хорошими шансами. Кстати, если коэффициенты на победу далеки от 2.00, можно использовать фору, чтобы получить более подходящие кэфы. Хорошо подойдут тоталы.

Что касается непосредственно использования системы, то следует запомнить два условия. После проигрыша стоимость следующей онлайн ставки на теннис удваивается. А если пари окажется удачным, то можно начинать все сначала.

Размер начального взноса должен составлять не более 1/20 от капитала. Это нужно для того, чтобы в случае нескольких неудачных ставок подряд игрок не лишился всех денег. Лучше, если в первое пари вкладывается 1/100-1/50 банкролла. В таком случае можно не переживать о временных неудачах.

Существует еще одна разновидность стратегии Догон, согласно которой после проигрыша стоимость новой ставки на теннис возрастает на фиксированную величину. И так продолжается до тех пор, пока не будут отыграны все проигранные деньги, и не достигнута желаемая сумма выигрыша.