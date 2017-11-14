В Саранске ищут вора с ребенком, укравшего игровые диски "FIFA 18"

Саранские полицейские разыскивают молодого человека, который совершил кражу игровых дисков "FIFA 18" из магазина, расположенного в торговом центре на ул. Волгоградской. Инцидент произошел еще 25 октября, сообщили в пресс-службе МВД по РМ. Воришка попал на камеры видеонаблюдения.

Приметы мужчины: на вид 30-40 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см. Был одет в темную куртку, черные джинсы, черные ботинки, носит очки.

C подозреваемым находился ребенок. На вид 5-6 лет, был одет в белый пуховик с черными вставками, на голове белая шапка с красной вставкой.

"Если вам что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: 89997782435, 29-77-60 или 02", - говорится в сообщении ведомства.

Источник: 13.мвд.рф