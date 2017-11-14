В обрушившейся новостройке в Саранске пострадали не менее 7 человек

Согласно неофициальным сведениям при обрушении новостройки в Саранске пострадали не менее семи человек.

Первых потерпевших уже увезли в клинику. Предварительно, под завалами находятся еще несколько человек. На месте ЧП продолжаются спасательные работы.

По предварительной информации, все потерпевшие - рабочие строительной компании, среди которых есть женщина - штукатур.

Напомним, что накануне произошло обрушение лестничного марша с 6-го по 2-й этажи, строящегося 10-этажного кирпичного дома, расположенного на углу перекрестка ул. Фурманова и ул. Гагарина.

Источник: "Известия Мордовии".