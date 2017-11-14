СКР по РМ: в Саранске началась проверка по факту обрушения лестничного марша

Сотрудники СУ СК РФ по РМ начали проверку по факту обрушения лестничных пролетов в строящемся доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске.

Сообщается, что лестничный марш рухнул с десятого по первый этаж. Официально подтверждена гибель двух человек. Неофициально известно о трех погибших.

В настоящее время продолжается разбор завалов, уже после которого следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.

Следователи выясняют, имело ли место нарушение требований охраны труда и безопасности при ведении строительных работ.

Источник: mordovia.sledcom.ru