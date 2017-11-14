Ранее судимый житель Саранска избил родного дядю до смерти

Уроженец Саранска до смерти забил собственного родственника.

Сообщается, что в клинику с травмой головы доставлен 37-летний житель села Подлесная Тавла. Через 2 дня пациент скончался. Обнаружилось, что на него напал 24-летний прежде судимый племянник.

Согласно предварительным сведениям, 7 ноября он приехал в гости к собственному дяде. Мужчины стали выпивать и поссорились. Племянник напал на собственного родственника и стал избивать. Уже после чего он уехал к себе домой.

На следующий день пострадавший родственник почувствовав себя хуже и вызвал медиков. Правонарушитель был задержан в собственной квартире. Свою вину он не отрицает.

Источник: 13.мвд.рф