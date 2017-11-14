В Саранске состоялся ежегодный любительский пробег "Испытай себя"

Ежегодное беговое соревнование среди любителей под названием "Испытай себя" прошло в Саранске. Мероприятие в этом году было приурочено к 35-летию основания КЛБ "Одержимые" и 20-летию международного пробега "Саранск – Хельсинки".

Соревнования состоялись в Пролетарском парке Саранска. Участие в них приняли любители бега из Саранска, Москвы, Мурманска и Рузаевки. У мужчин победу отпраздновал Максим Цибарев из Мурманска, преодолевший 50 км за 3 часа 37 минут. Второе место занял Василий Тагаев, третье - Алексей Савинов. Оба они пробежали по 30 км.

У женщин первенствовала Елена Гордеева – 25 км 600 м. Второй стала чемпионка Европы среди ветеранов Татьяна Ныркова – 22 км 400 м, третьей – Александра Шестеркина (22 км 400 м).

Источник: "Известия Мордовии".