Из горящей пятиэтажки в Рузаевке эвакуированы 20 человек

В Рузаевке произошел пожар в многоэтажном доме. В результате спасателям пришлось эвакуировать жильцов.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, инцидент случился 12 ноября. Сообщение о пожаре поступило в 00:20. Горела квартира в пятиэтажном доме на ул. Ухтомского.

Прибывшие на место вызова огнеборцы заметили, что здание сильно задымлено. В связи с этим было принято решение об эвакуации жильцов. Пока одни пожарные тушили горящую квартиру, другие выводили на свежий воздух людей. В общей сложности из горящего дома были эвакуированы 20 человек.

В результате пожара повреждена квартира на площади 15 кв.м. Пострадавших нет.

Источник: 13.mchs.gov.ru