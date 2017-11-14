В Ардатове "десятка" насмерть задавила женщину-пешехода

Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Ардатове. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода на улице Рабочей, как вдруг на нее наехала вазовская "десятка".
Пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее стали известны подробности ночного ДТП в Теньгушевском районе. Инцидент произошел в ночь на 10 ноября. В аварии погибла девушка.
Автоледи не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП девушка погибла на месте.
Источник: gibdd.ru/r/13