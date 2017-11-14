В Ардатове "десятка" насмерть задавила женщину-пешехода

Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Ардатове. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода на улице Рабочей, как вдруг на нее наехала вазовская "десятка".

Пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее стали известны подробности ночного ДТП в Теньгушевском районе. Инцидент произошел в ночь на 10 ноября. В аварии погибла девушка.

Автоледи не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП девушка погибла на месте.

Источник: gibdd.ru/r/13