Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Ичалковские таланты согрели публику душевным теплом

Ичалковские таланты согрели публику душевным теплом

Ичалковские артисты показали зрителям отчетного концерта "Шумбрат, Мордовия", что их район славится не только лишь аграрными достижениями, однако и творческими талантами.

В их программе не раз звучала тема любви к своей малой родине. Песня "Детства берег родной" в исполнении А. Анохиной, М. Дувалкиной, О. Дувалкиной и В. Козыревой стала настоящей жемчужиной ичалковского концерта. Казачья народная песня "Дуня" вокального ансамбля "Любава" до такой степени тронула сердца слушателей, что многие сидевшие в зале тоже подпевали выступающим.

Патриотическая тема прозвучала в революционной "Смело, товарищи, в ногу!" у народного хора "Родные напевы", драматической "Солдат" у солиста А. Комаровао.

Исполненная народным коллективом "Здравница" финальная композиция "Мы единое целое" стала эффектным заключительным аккордом концертной программы, насыщенной национальным колоритом, задором, разнообразием красок.

Источник: "Известия Мордовии".