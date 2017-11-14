Ичалковские таланты согрели публику душевным теплом

Ичалковские артисты показали зрителям отчетного концерта "Шумбрат, Мордовия", что их район славится не только лишь аграрными достижениями, однако и творческими талантами.

В их программе не раз звучала тема любви к своей малой родине. Песня "Детства берег родной" в исполнении А. Анохиной, М. Дувалкиной, О. Дувалкиной и В. Козыревой стала настоящей жемчужиной ичалковского концерта. Казачья народная песня "Дуня" вокального ансамбля "Любава" до такой степени тронула сердца слушателей, что многие сидевшие в зале тоже подпевали выступающим.

Патриотическая тема прозвучала в революционной "Смело, товарищи, в ногу!" у народного хора "Родные напевы", драматической "Солдат" у солиста А. Комаровао.

Исполненная народным коллективом "Здравница" финальная композиция "Мы единое целое" стала эффектным заключительным аккордом концертной программы, насыщенной национальным колоритом, задором, разнообразием красок.

Источник: "Известия Мордовии".