Чамзинские таланты "жгли" сердца зрителей танцами и песнями

Накануне собственную фестивальную программу "Шумбрат, Мордовия!" на сцене Республиканского дворца культуры показали коллективы Чамзинского района.

Самодеятельные артисты "жгли" сердца людей не только лишь глаголом, однако и танцами, и вокалом, и сценками. Посвящение великому флотоводцу – "Гимн Ушакову" в исполнении Сергея Петяйкина стало своего рода обложкой "творческой книги" талантов и мастерства жителей Чамзинского района.

Героическую тему продолжил солист Виктор Сыркин песней Фельцмана "Ради матушки-земли" под аккомпанемент оркестра народных инструментов и хореографическая композиция "Эхо былых времен" танцевального коллектива "Стиль", и "Проводы" ансамбля "Русская песня".

Нужно отметить, что военная тема особенно выразительно, по-настоящему искренне прозвучала у чамзинцев. Их номера отличались не столь эффектной зрелищностью, однако эмоциональной наполненностью. Однако в репертуаре чамзинцев присутствовало достаточно веселых, оптимистичных композиций. Шуточные номера невольно заставляли публику улыбаться, а их руки пускались в "пляс" оваций.

Источник: "Известия Мордовии".