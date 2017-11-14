Владимир Волков: Семьям погибших при обрушении новостройки будет оказана материальная помощь

Глава РМ Владимир Волков держит ситуацию с обрушением лестничных пролетов в строящемся десятиэтажном доме в Саранске на личном контроле. Он распорядился оказать всю нужную помощь потерпевшим, а также семьям погибших.

Сообщается, что Владимир Волков поручил председателю правительства Мордовии Владимиру Сушкову и министру строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктору Цыганову принять все меры по оказанию материальной поддержки потерпевшим и семьям погибших, в том числе в организации похорон.

Напомним, что накануне произошло обрушение лестничного марша с десятого по первый этаж, строящегося 10-этажного кирпичного дома, расположенного на углу перекрестка ул. Фурманова и ул. Гагарина.

Также стали известны имена погибших рабочих. Под завалами смертельно травмированы были: 58-летний Равиль Кокурин, 31-летний Дмитрий Колесников и 40-летняя Светлана Гущина. Один пострадавший, госпитализированный 24-летний Геннадий Цыганов находится в реанимации.

Источник: "Известия Мордовии".