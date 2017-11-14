В Мордовии бензовоз улетел в кювет: подробности ЧП

В Ичалковском районе произошла авария с участием бензовоза. В пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что инцидент произошел в ночь на 13 ноября в селе Рождествено, как раз около автозаправки "Лукойл".

Причина ЧП остается неизвестной. Данные разнятся. По одной информации, бензовоз оказался в кювете после столкновения с другим автомобилем, по другой - водитель сам не справился с управлением. Точно известно, что КамАЗ устоял на колесах, а потому ГСМ не разлились на проезжую часть.

В результате происшествия обошлось без пострадавших. Все подробности инцидента будут установлены позже.

Источник: 13.mchs.gov.ru