Первая новогодняя елка установлена в Саранске

В Пролетарском районе Саранска установлена первая в городе новогодняя елка. Разместилась она на площади по улице Коваленко. Дерево искусственное, что должно порадовать любителей экологии.

По многолетней традиции, в преддверии Нового года на площади вокруг елки вырастает целый праздничный городок: будет залит каток, поставлены горки для детворы, а по вечерам зажигается богатая иллюминация.

Как сообщалось ранее, автопробег техники МЧС прошел в Саранске. Для участия в мероприятии были привлечены современные образцы спецтехники пожарных и спасателей, ключи от которой накануне вручил глава МЧС России Владимир Пучков.

Источник: "Известия Мордовии".