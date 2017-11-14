В Саранске ищут вора, укравшего куртку из магазина одежды на Волгоградской

Саранские полицейские разыскивают молодого мужчину, который подозревается в краже куртки. Преступление было совершено 8 ноября в магазине одежды, который расположен в торговом центре на ул. Волгоградской.

Приметы подозреваемого: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см. Был одет в куртку темного цвета, на голове вязаная шапка черного цвета, светло-синие джинсы, черные ботинки, при себе имелся спортивный рюкзак светлого цвета.

"Если вам что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщите по телефонам: 89997782435, 29-77-60 или 02", - сказано в сообщении пресс-службы МВД по РМ.

Источник: 13.мвд.рф