Жительница Саранска лишилась 9,5 тысяч рублей при попытке сдать комнату

50-летняя жительница Саранска подала заявление в полицию, сообщив, что стала жертвой телефонного мошенника. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, пострадавшая оставила объявление о сдаче комнаты в аренду на "Авито". Вскоре ей позвонил незнакомец и сообщил, что готов снять жилое помещение и хочет внести аванс. Для этого будущий квартиросъемщик попросил продиктовать номер карты и личные данные владелицы.

Потерпевшая, не подозревая обмана, выполнила просьбу. Спустя какое-то время женщина проверила свой банковский счет и поняла, что лишилась 9,5 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф