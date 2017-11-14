Более 400 жителей Саранска ежедневно заболевают ОРВИ

На минувшей неделе в Саранске было зафиксировано почти 2900 случаев заболевания ОРВИ, в том числе среди детей - 2344 случая. 73 ребенка из числа заболевших были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РМ.

Среднедневное число заболеваний составляет 413 случаев, в том числе среди детей до 14 лет — 335 случаев. Радостная новость – грипп пока что обходит регион-13 стороной. Однако количество заболевших ОРВИ уже составляет 3784 человека.

Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей отмечен в 9 районах Мордовии и Саранске.

Источник: Роспотребнадзор по РМ