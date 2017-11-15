В Саранске живые ели появятся только в Октябрьском районе

Жители Саранска не останутся без живых новогодних елей. Только радовать хвойные красавицы будут жителей одного района - Октябрьского.

Представители Управления культуры Департамента по социальной политике администрации Саранска поведали, что это самый большой район, в него входят несколько сельских поселений, именно там и будут установлены живые елки. Новогодние деревья появятся в Луховке, Зыково, Напольной Тавле, Горяйновке, а также в ЖК Восточный и на ТЭЦ-2.

Между тем на главных площадях в районах Саранска устанавливают искусственные кольцевые ели. А для того, чтобы жителям не надоедал вид одних и тех же деревьев, каждый год их меняют местами.

Главная ель Мордовии отличается от абсолютно всех остальных. 22-метровая красавица на вид ничем не отличается от настоящей елки. К ее монтажу на Советской площади уже приступили. И если не помешает погода, то вскоре она предстанет перед жителями и гостями Саранска во всей красе.

Источник: "Известия Мордовии".