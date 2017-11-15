Госавтоинспекция Мордовии: водители стали меньше обращать внимания на светофоры

В Госавтоинспекции Мордовии рассказывали, что фото и видеокамеры на дорогах республики позволяют стабилизировать обстановку с аварийностью. В Саранске благодаря им было ликвидировано 8 очагов аварийности.

Статистика за 10 месяцев текущего года демонстрирует также положительную динамику. Отмечается снижение основных показателей аварийности: количества ДТП на 5%, погибших в них людей почти на 9%. На 45,8% снизилось количество аварий по причине превышения скорости, на 24% - по причине выезда на полосу встречного движения и на 8,8% по причине нарушения правил проезда пешеходных переходов.

Однако представители республиканской Госавтоинспекции отметили, что шоферы стали меньше обращать внимания на светофоры, и из-за этого количество аварий увеличилось на 20 процентов.

Источник: 13.мвд.рф