Житель Саранска задохнулся в собственной квартире во время пожара

Накануне утром, 14 ноября, в Саранске погиб мужчина. Как сообщили в МЧС Мордовии, примерно в 6 часов утра в пожарно-спасательную службу поступила информация о пожаре в девятиэтажке на улице Косарева. Сотрудники МЧС прибыли на место пожара и из-за сильного задымления эвакуировали 5 человек из соседних квартир.

В квартире, где и произошло возгорание, оставался 70-летний хозяин и его сын. Со слов соседей, оба часто выпивали.

К сожалению, пожилого мужчину спасти не удалось - он задохнулся прямо в квартире. Его сын не пострадал.

Предварительная причина трагедии - неосторожное обращение с огнем.

Источник: 13.mchs.gov.ru