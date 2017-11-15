В Саранске на перекрестке столкнулись КамАЗ и "КИА": фото с места ЧП

Во вторник, 14 ноября, в Саранске произошло ДТП на перекрестке улиц Республиканская и Московская. Фотографии с места инцидента выложили в соцсеть очевидцы.

По данным свидетелей аварии, на перекрестке не смогли разминуться КамАЗ и "КИА". Иномарка в результате столкновения вылетела на тротуар, у нее сильно повреждена правая часть кузова. Очевидно, владельцу "КИА" предстоит потратить немало денег на ремонт. Грузовик повредил часть ограждения дороги, однако серьезных повреждений на КамАЗе нет.

Что стало причиной столкновения, пока неизвестно. Также нет данных о пострадавших.