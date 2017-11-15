Мордовские боксеры завоевали 5 золотых медалей на всероссийском турнире

Мордовские боксеры удачно выступили на всероссийском турнире в Пензенской области. Представители региона-13 завоевали 8 медалей, сообщили в пресс-службе Минспорта РМ.

Участниками соревнований стали спортсмены из Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова, а также Челябинской, Пензенской областей, республик Башкортостан и Мордовия. Наши ребята 5 раз поднимались на высшую ступень пьедестала и 3 раза - на вторую.

Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Игорь Кудашкин, Никита Балаев, Вадим Ростов, Даниил Исаев и Анатолий Гудошников. Серебро на счету Даниила Шурыгина, Артура Валеева и Дмитрия Чекашкина.

Источник: mordovia-sport.ru