Мордовские водители нарушили ПДД на 218 млн рублей

Свыше 218 миллионов рублей штрафов "собрали" комплексы фотовидеофиксации на дорогах республики за 10 месяцев 2017 года.

В республиканской Госавтоинспекции сообщили, что всего по результатам работы фото-видеокамер возбуждено примерно 540 000 дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Ранее сообщалось, что фото и видеокамеры на дорогах позволяют стабилизировать обстановку с аварийностью в Мордовии. Статистика за 10 месяцев текущего года демонстрирует также положительную динамику. Однако представители республиканской Госавтоинспекции отметили, что шоферы стали меньше обращать внимания на светофоры, и из-за этого количество аварий увеличилось на 20 процентов.

Источник: 13.мвд.рф