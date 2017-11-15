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Мордовские водители нарушили ПДД на 218 млн рублей

Мордовские водители нарушили ПДД на 218 млн рублей

Свыше 218 миллионов рублей штрафов "собрали" комплексы фотовидеофиксации на дорогах республики за 10 месяцев 2017 года.

В республиканской Госавтоинспекции сообщили, что всего по результатам работы фото-видеокамер возбуждено примерно 540 000 дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Ранее сообщалось, что фото и видеокамеры на дорогах позволяют стабилизировать обстановку с аварийностью в Мордовии. Статистика за 10 месяцев текущего года демонстрирует также положительную динамику. Однако представители республиканской Госавтоинспекции отметили, что шоферы стали меньше обращать внимания на светофоры, и из-за этого количество аварий увеличилось на 20 процентов.


Источник: 13.мвд.рф