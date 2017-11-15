Отель "Шератон" в Саранске готов на 96%

В Туристском портале Мордовии сообщили, что гостиница "Шератон", строительство которой идет Саранска на улице Кавказская, готов на 96%.

Сообщается, что выполнен основной комплекс строительно-монтажных работ, завершены фасадные работы, чистовая отделка готова на 98%, установка мебели - на 80%.

Напомним, что пятизвездочный отель строится к ЧМ-2018. В девятиэтажной гостинице будет 159 номеров, конференц-зал, ресторан, два кафе на свежем воздухе, фитнес-клуб и многое другое. Сдача объекта запланирована на конец этого месяца. Во время мундиаля отель планирует разместить представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018", а также ВИП-гостей Международной федерации футбольных ассоциаций.

Источник: turizmrm.ru