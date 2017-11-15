30-летняя автоледи устроила ДТП с тремя пострадавшими на трассе Саранск – Пензятка

На 8-м километре дороги Саранск – Пензятка произошло ДТП, виновницей которого стала автоледи. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, 30-летняя женщина за рулем "Ниссан Альмера" выехала на полосу встречного движения и протаранила "Хонду CR-V". Инцидент произошел днем 14 ноября.

В результате аварии пострадали 3 человека. Водитель "Хонды" отделался синяками и ушибами, его 32-летней пассажирке назначено лечение на дому. Больше всех пострадал 59-летний мужчина – он заработал перелом ребер и некоторое время пробудет на больничном.

По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: gibdd.ru/r/13