В Мордовии депутата сельского поселения и его приятеля наказали за браконьерство

В Мордовии вынесли приговор двум браконьерам, которые обвинялись в незаконной охоте. Одним из обвиняемых является депутат сельского поселения Атяшевского района.

Как сообщили в пресс-службе Следкома РМ, каждому из обвиняемых предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, у них конфисковано оружие и автомобиль, на котором они охотились.

Напомним, правонарушение было совершено в октябре 2016 года. Тогда мужчины на автомобиле "Нива" охотились на диких животных без соответствующей лицензии. Из охотничьего ружья ими была убита самка лося, тушу которой они разделали и поделили между собой. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Источник: mordovia.sledcom.ru