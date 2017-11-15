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Глава Мордовии выразил соболезнования семьям погибших при обрушении лестничного марша

Глава Мордовии выразил соболезнования семьям погибших при обрушении лестничного марша

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования семьям людей, которые погибли при обрушении лестничного марша в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске. Напомним, трагедия произошла 13 ноября. В результате обрушения погибли три человека.

"13 ноября произошло трагическое событие – на строительстве жилого дома в Саранске погибли трое жителей нашей республики: Равиль Хафизович Кокурин, Дмитрий Александрович Колесников и Светлана Станиславовна Гущина. Эта трагедия является нашей общей невосполнимой утратой, тяжелым горем для всех жителей Мордовии. Понимаю, что нет слов, которые могли бы сейчас вас утешить. Мы глубоко скорбим вместе с вами. Сил вам, душевной крепости и стойкости в эти тяжелые дни. Я искренне соболезную родным и близким погибших. Также я сочувствую семье Геннадия Александровича Цыганова, который сейчас находится в больнице. Я желаю ему скорейшего выздоровления", - сказано в телеграмме В. Волкова.

Руководитель региона также распорядился принять все меры по оказанию материальной помощи пострадавшим и семьям погибших, в том числе в организации похорон.


Источник: e-mordovia.ru