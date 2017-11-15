Глава Мордовии выразил соболезнования семьям погибших при обрушении лестничного марша

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования семьям людей, которые погибли при обрушении лестничного марша в строящемся многоэтажном доме на пересечении улиц Гагарина и Фурманова в Саранске. Напомним, трагедия произошла 13 ноября. В результате обрушения погибли три человека.

"13 ноября произошло трагическое событие – на строительстве жилого дома в Саранске погибли трое жителей нашей республики: Равиль Хафизович Кокурин, Дмитрий Александрович Колесников и Светлана Станиславовна Гущина. Эта трагедия является нашей общей невосполнимой утратой, тяжелым горем для всех жителей Мордовии. Понимаю, что нет слов, которые могли бы сейчас вас утешить. Мы глубоко скорбим вместе с вами. Сил вам, душевной крепости и стойкости в эти тяжелые дни. Я искренне соболезную родным и близким погибших. Также я сочувствую семье Геннадия Александровича Цыганова, который сейчас находится в больнице. Я желаю ему скорейшего выздоровления", - сказано в телеграмме В. Волкова.

Руководитель региона также распорядился принять все меры по оказанию материальной помощи пострадавшим и семьям погибших, в том числе в организации похорон.

Источник: e-mordovia.ru