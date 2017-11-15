Двух студенток из Саранска задержали за распространение наркотиков

Две студентки саранских институтов попались на хранении и распространении наркотиков. Как сообщает Ленинский районный суд, у 21-летней Олеси Лукониной и 19-летней Ангелины Ивановской были обнаружены пакетики с зельем, которые, по словам девушек, предназначалась для дальнейшего распространения при помощи "закладок".

Луконина является студенткой 4-го курса Саранского кооперативного института, Ивановская учится на 2-м курсе юридического факультета Мордовского гуманитарного института. В отношении девушек возбуждены уголовные дела. По решению суда студенток отправили под домашний арест.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru