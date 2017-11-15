Жителям Мордовии предлагают рассылать новогодние открытки с дополненной реальностью

Жители Мордовии имеют возможность адресовать оригинальное поздравление с Новым годом своим родным и близким. Речь идет об открытке с дополненной реальностью. Она представлена в зимнем каталоге Почты России.

Достаточно установить бесплатное мобильное приложение "Открытка Деда Мороза", навести камеру смартфона на изображение – и открытка превратится в интерактивную игру. Кроме того, есть функция заказа именного видеопоздравления для детей от Деда Мороза. В анимированном поздравлении, записанном на DVD, Дедушка и другие сказочные герои поздравят ребенка с Новым годом, несколько раз обратившись к нему по имени.

Источник: "Известия Мордовии".