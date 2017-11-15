Проект "С этюдником по свету" в Саранске стартовал с "Сербских зарисовок"

В музее истории Мордовского университета стартовал выставочный проект художника Любови Захаровой под названием "С этюдником по свету". Он открылся выставкой "Сербские зарисовки".

Выставка объединяет 14 графических работ, выполненных автором во время пленэра. Их отличает естественность запечатленного реального мира в его подвижности и изменчивости, мимолетные впечатления, сопровождающиеся изысканной передачей цвета.

Выставка будет работать до 1 декабря, так что у всех ценителей искусства из столицы РМ есть достаточно времени, чтобы оценить творчество Любови Захаровой.

Источник: "Известия Мордовии".