Глава Мордовии Владимир Волков провел ряд рабочих встреч в Москве

Глава Мордовии Владимир Волков побывал в Москве, где провел ряд деловых встреч. В частности руководитель региона-13 встретился с руководителем департамента межбюджетных отношений Минфина России Ларисой Ерошкиной. Обсуждались вопросы оказания поддержки республике для завершения финансового года. В том числе речь шла о финансировании мероприятий подготовки к ЧМ-2018, а также получении бюджетного кредита на замещение коммерческих займов.

Также Владимир Волков встретился с первым заместителем председателя Совета директоров "Альфа-Банка" Олегом Сысуевым и обсудил с ним вопросы развития сотрудничества республики и банка. В частности разговор шел о кредитовании ряда важных проектов в промышленности и сельском хозяйстве.

Источник: e-mordovia.ru