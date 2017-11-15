«Ростелеком» подвел итоги первого года с момента запуска мобильной связи в Мордовии

По итогам первого года с момента запуска мобильной связи от «Ростелекома» в Республике Мордовия сотовую связь выбрали более 3000 пользователей. Больше всего подключений зафиксировано в Саранске, Рузаевке, в Ковылкино и в Ардатове. Чаще всего абоненты мобильной связи выбирают тарифный план «Суперсимка М». А с ноября добавились два новых семейных тарифных предложения из серии «На всех», которые дают возможность самостоятельно подключить несколько SIM-карт с общим пакетом минут, SMS и интернет-трафиком с единым балансом.

При выборе тарифного плана «На всех L» можно подключить к одному пакету до трех SIM-карт. Всего за 290 рублей предоставляется возможность совершать безлимитные звонки на все номера «Ростелекома» по России. На остальные телефоны Республики Мордовия предусмотрено 400 минут, 50 сообщений и 10 Гб интернета. Пакет «На всех XL» включает четыре подключения. В пакет за 490 рублей включены безлимитные внутрисетевые звонки, 600 минут на другие номера России, 50 SMS и 20 Гб трафика. Кроме того, интернет-трафик в социальных сетях, мессенджерах WhatsApp, Viber и «ТамТам» не тарифицируется, а неиспользованный объем услуг переносится на следующий месяц.

«Интерес к сотовой связи от «Ростелекома», прежде всего, обусловлен выгодными условиями – это бесплатные внутрисетевые звонки на мобильные и стационарные телефоны, скидки на услуги, вознаграждения за бонусы и многое другое, – подчеркнул директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон. – Новая тарифная линейка из серии «На всех» не только сэкономит семейный бюджет, но и позволит управлять им более эффективно: пожилые родственники могут разговаривать по телефону без ограничений, молодежь бесплатно пользоваться социальными сетями и мессенджерами, а для родителей предусмотрено достаточное количество трафика для решения рабочих вопросов. Таким образом, пакеты расходуются оптимально».

«Я пользуюсь услугой только первый месяц, но уже успел протестировать связь и в Саранске, и на своей родине в Атяшевском районе. Качество связи на высшем уровне, без перебоев. А интернет просто летает, мои любимые видеоролики и музыка грузятся моментально, – подчеркнул Николай Трофимов, житель города Саранска, ставший трехтысячным абонентом мобильной связи в Мордовии. – Теперь задумываюсь о переводе всех своих родственников на мобильную связь от «Ростелекома», тем более, что можно перейти от других операторов с сохранением номера».

Подробно узнать о новом тарифном плане «На всех» и тарифной линейке «Суперсимка» можно в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте https://mordoviya.rt.ru/mobile или по бесплатному телефону 8 800 1000 800.