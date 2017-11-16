Минтруд России: в Мордовии снижается безработица

На сегодняшний день в Российской федерации официально безработными числятся свыше 711 000 человек.

Согласно сведениям министерства труда и социальной защиты РФ, в период с 1 по 8 ноября зафиксировано увеличение числа безработных граждан на 0,1%.

Между тем снижение численности безработных зарегистрировано в 28 регионах России, в том числе и в Мордовии. А вот рост численности безработных отмечен в 52 регионах страны.

По состоянию на 8 ноября численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, составила чуть более 116 000 человек.

Источник: rosmintrud.ru