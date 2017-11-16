Экс-министр ЖКХ Мордовии Алексей Тюркин стал главой регионального отделения ДОСААФ

Бывший министр ЖКХ Мордовии Алексей Тюркин стал новым главой регионального отделения ДОСААФ РФ по РМ. На этом посту он сменил Сергея Кулькова. Пока что Тюркин будет возглавлять ведомство с приставкой "и.о.".

Алексей Тюркин - уроженец Краснослободского района Мордовии. С 1990 по 1996 гг. — начальник ЖЭУ №11 Пролетарского жилищно-эксплуатационного треста Саранска. В 1997 году был назначен директором МУП "Пролетарский жилищно-эксплуатационный трест".

С 2002 по 2004 гг. — первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РМ. В 2004 году возглавил администрацию Пролетарского района Саранска.

С августа 2010 по сентябрь 2017 года возглавлял министерство ЖКХ и гражданской защиты населения РМ.

Источник: "Известия Мордовии".