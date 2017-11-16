Атяшевские школьники пополнили ряды юнармейцев

В ряды патриотического движения Атяшевского района влились еще 75 подростков из числа учащихся села Атяшево, Поселковских №1 и №2 средних школ.

Торжественная церемония посвящения в юнармейцы прошла во Дворце спорта районного центра. Открывая его, заместитель главы по социальным вопросам, начальник Управления образования района Дмитрий Федотов заявил, что главными мероприятиями юнармейского движения в районе будут военно-спортивные игры, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, вахты памяти и походы по местам боевой славы, посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов, благоустройство мест памяти, адресная помощь ветеранам войны и труда.

Юнармейцам вручили береты и значки, которые являются символами принадлежности к общественно-патриотическому движению "ЮНАРМИЯ". Каждый юнармеец получил и футболку, полевую сумку и энциклопедический сборник "Российская оборонная".

Завершилось посвящение исполнением гимна этого движения под названием "Служить России".