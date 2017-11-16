За один день в Саранске под колеса автомобилей попали две пенсионерки

В Ленинском районе Саранска за один день произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы. К счастью, обошлось без смертельных аварий.

По данным республиканской Госавтоинспекции, сначала на ул. Энгельса под колеса автомобиля "Фольксваген-Гольф" попала 71-летняя бабушка, переходившая дорогу в неположенном месте. Ее госпитализировали.

А на ул. Ботевградской водитель "Форд-Фокус" проявил невнимательность и при повороте наехал на 64-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей оказали помощь в больнице и назначили лечение.

В обоих случаях водители трезвы.

Источник: gibdd.ru/r/13