Всероссийская конференция, посвященная автору гимна Мордовии, проходит в Саранске

Сегодня, 16 ноября, в МГПИ им. М. Е. Евсевьева проходит всероссийская научно-практическая конференция, посвященная творчеству автора гимна Республики Мордовия - Нины Кошелевой. Конференция призвана оценить вклад Кошелевой в развитие музыкальной культуры страны. В ней примут участие ученые-исследователи, музыковеды, композиторы, музыканты-исполнители, культурологи из Мордовии, Москвы, Пензенской и Ульяновской областей, Республики Марий Эл и Татарстана.

Планируется выступление представителей Союза композиторов России и Союза композиторов Мордовии, Минкультуры и нацполитики РМ и других ведомств. Сегодня также состоится концерт, на котором произведения Н. В. Кошелевой исполнят камерный хор РМ, артисты Музыкального театра им. И. М. Яушева, преподаватели и студенты Саранского музыкального училища им. Л. П. Кирюкова и педагогического института.

Начало концерта – 16 ноября в 14:00.

Источник: "Известия Мордовии".