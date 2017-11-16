Уроженец Мордовии выступил кинооператором на съемках фильма "Салют-7", покоряющего Россию

В российских кинотеатрах в прокат вышла новая художественная лента о космосе "Салют-7". Она посвящена годовщине запуска первого искусственного спутника Земли и началу космической эры. Картина, основанная на реальных событиях, уже пользуется большой популярностью по всей стране.

Для жителей Краснослободского района Мордовии фильм имеет особое значение, так как к созданию картины имеет прямое отношение их земляк Сергей Астахов. Уроженец краснослободского села Селищи стал оператором-постановщиком картины.

Кинокарьеру Сергей начинал в родном селе, работая киномехаником. Сейчас Астахов - один из лучших кинооператоров России. Снимал фильмы "Прорыв", "Граница. Таежный роман", "Брат" и "Брат-2", "Война", "Анна Каренина" и другие.

Источник: "Известия Мордовии".